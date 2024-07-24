Завершено судебное разбирательство с участием певцов Филиппа Киркорова и Любови Успенской. Он требовал десять миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба после того, как коллега назвала его женоненавистником в одном из интервью.
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