Продолжаем поздравлять и отмечать Всемирный день учителя. Считаем, что это праздник вообще всех-всех, ведь мы друг для друга, по сути, учителя – пусть не алгебры и биологии, но жизни.
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Продолжаем поздравлять и отмечать Всемирный день учителя. Считаем, что это праздник вообще всех-всех, ведь мы друг для друга, по сути, учителя – пусть не алгебры и биологии, но жизни.