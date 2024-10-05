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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Продолжаем поздравлять и отмечать Всемирный день учителя

Продолжаем поздравлять и отмечать Всемирный день учителя. Считаем, что это праздник вообще всех-всех, ведь мы друг для друга, по сути, учителя – пусть не алгебры и биологии, но жизни.

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