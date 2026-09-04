Происшествия
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Происшествия

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В ходе профилактической операции «Мак-2026» сотрудники полиции выявили в Подмосковье очаг произрастания конопли и уничтожили около 100 кг наркосодержащего растения

В ходе профилактической операции «Мак-2026», направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков, сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск выявили и ликвидировали очаг дикорастущей конопли.

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