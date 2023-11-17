Песков: следующий президент должен быть таким же, как Путин

Владимир Путин победит на президенстких выборах в 2024 году, если будет баллотироваться. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу«МГИМО 360».
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