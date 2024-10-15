Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населённого пункта Михайловка ДНР

За мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевых задач, шесть военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более одной тысячи шестисот воинов отмечены государственными наградами.
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