На кинофестивале в Локарно прошла премьера фильма Сокурова «Сказка»

Зрители на международном кинофестивале в Локарно и пресса, освещающая этот 75-й по счету престижный ежегодный киносмотр, приветствовали новый фильм российского кинорежиссера Александра Сокурова, мировая премьера которого состоялась в субботу.
Зрители на международном кинофестивале в Локарно и пресса, освещающая этот 75-й по счету престижный ежегодный киносмотр, приветствовали новый фильм российского кинорежиссера Александра Сокурова, мировая премьера которого состоялась в субботу.
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