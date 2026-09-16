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ИА Регнум

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ВС России ночью ударили дронами по военным предприятиям и портам Украины

Минувшей ночью российская армия нанесла удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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