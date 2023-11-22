SHOT: Отец Шарлота перестал общаться с сыном из-за его политических взглядов

Из-за политических убеждений, отец Шарлота прекратил общение с ним, их отношения сильно пострадали. Валерий Шарлот изначально пытался разъяснить сыну, что его поведение неуместно, однако в конечном итоге он уже не стал обращать на это внимание.
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