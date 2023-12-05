В школе на Сестрорецкой перемены превратились в мини-концерты

В школе «Перспектива» в корпусе на Сестрорецкой каждый день на перемене после пятого урока, с 13:15 до 13:40, можно послушать школьных гитаристов, барабанщиков, клавишников, которые собираются вместе и дают концерты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии