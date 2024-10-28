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Политика как она есть

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Страна ЕС обвинила Израиль в создании «разрушительного прецедента»

Страна ЕС обвинила Израиль в создании «разрушительного прецедента»

Израиль проигнорировал свои международные обязательства и создал «разрушительный прецедент», утвердив закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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