Бросить пить, научиться завязывать жгут и не оставлять бычки: 20 советов контрактнику-новичку

Гайд духа: бойцы из зоны СВО рассказывают, как подготовить себя к службе на фронте «Всегда вслушивайтесь в звуки, что вас окружают! Они многое вам расскажут о выходах, прилетах, вражеских дронах, перестрелках.
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