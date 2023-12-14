Путин: запас российской экономики позволяет идти вперед

Большая пресс-конференция Путина 14 декабря началась с вопроса об экономическом положении в стране. Президент ответил, что на сегодня у российской экономики запас прочности достаточный не только для того, чтобы уверенно себя чувствовать, но идти вперед.
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