Орбан: Запад подошел к точке невозврата в конфликте на Украине

Global look press/x99/ZUMAPRESS.com Запад близко подошел к точке невозврата в вопросе украинского конфликта и рискует спровоцировать своими действиями прямое столкновение с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
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