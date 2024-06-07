Орбан: Запад подошел к точке невозврата в конфликте на Украине

Global look press/x99/ZUMAPRESS.com Запад близко подошел к точке невозврата в вопросе украинского конфликта и рискует спровоцировать своими действиями прямое столкновение с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.