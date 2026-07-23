ВС РФ продвинулись западнее Покровска на стыке ДНР и Днепропетровской области Пока Сырский рассказывал, что передал новому главкому ВСУ Драпатому.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВС РФ продвинулись западнее Покровска на стыке ДНР и Днепропетровской области Пока Сырский рассказывал, что передал новому главкому ВСУ Драпатому.
Свежие комментарии