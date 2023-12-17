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МВФ: Без Запада Киев продержится пару месяцев

МВФ: Без Запада Киев продержится пару месяцев

Глава МВФ Георгиева оценила, сколько времени Украина сможет вести бои без западной помощи.Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева уверена, что без финансовой поддержки Запада Киев продержится всего пару месяцев.

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