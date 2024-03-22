Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Белокопытов
    Что-то верится с трудом.Киев испугался не...
  • Сергей Захаров
    Такое можэ заявить только больной на всю голову нет надо укрыца черным савоном лежать и причитать только не меня чур ..."Война пришла и в...
  • Юрис Хартманис
    В прорубь за такую дурь…,может она наркоманка?Удар по семьям пр...

"Стыд и срам": Пугачёва тряхнула стариной и вновь опозорилась перед русскими

"Стыд и срам": Пугачёва тряхнула стариной и вновь опозорилась перед русскими

В семье Пугачёвых-Галкиных* не всё спокойно. Дошло до того, что Примадонне пришлось самой выйти на заработки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
&quot;Не поёт, голоса нет, музыка говно, песни ужасные, но всё равно она - звезда.&quot; - Градский прав. Пугачёва была способна своим &quot;пением&quot; испоганить даже прекрасные стихи. Её песенка про айсберг, как ледышку. А стихи о человеческих отношениях. Этой певичке понять не дано.
Ответить
17 час.
Наталья Иванова
Вопрос только - кто вытащил эту тушку светлоокую и сделал &quot;звездой&quot;?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору