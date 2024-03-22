"Стыд и срам": Пугачёва тряхнула стариной и вновь опозорилась перед русскими

Наталья Иванова

"Не поёт, голоса нет, музыка говно, песни ужасные, но всё равно она - звезда." - Градский прав. Пугачёва была способна своим "пением" испоганить даже прекрасные стихи. Её песенка про айсберг, как ледышку. А стихи о человеческих отношениях. Этой певичке понять не дано.