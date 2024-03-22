В семье Пугачёвых-Галкиных* не всё спокойно. Дошло до того, что Примадонне пришлось самой выйти на заработки.
"Стыд и срам": Пугачёва тряхнула стариной и вновь опозорилась перед русскими
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
"Не поёт, голоса нет, музыка говно, песни ужасные, но всё равно она - звезда." - Градский прав. Пугачёва была способна своим "пением" испоганить даже прекрасные стихи. Её песенка про айсберг, как ледышку. А стихи о человеческих отношениях. Этой певичке понять не дано.
Ответить
17 час.
Наталья Иванова
Вопрос только - кто вытащил эту тушку светлоокую и сделал "звездой"?
Ответить
17 час.
Свежие комментарии