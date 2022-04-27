Кочетков – 2-й вратарь в истории «Каролины» с 3 победами в 3 первых матчах в НХЛ

Петр Кочетков – 2-й вратарь в истории «Каролины» с 3 победами в 3 первых матчах в НХЛ. 22-летний россиянин сыграл в матче против «Рейнджерс» (4:3) и отразил 31 бросок из 34.

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