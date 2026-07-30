Делегация: Россия не признаёт расширение США границ континентального шельфа

Москва не признаёт одностороннее расширение Соединёнными Штатами границ континентального шельфа. Об этом говорится в заявлении делегации России, участвующей в 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии