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Делегация: Россия не признаёт расширение США границ континентального шельфа

Делегация: Россия не признаёт расширение США границ континентального шельфа

Москва не признаёт одностороннее расширение Соединёнными Штатами границ континентального шельфа. Об этом говорится в заявлении делегации России, участвующей в 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД).

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