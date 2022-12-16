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Хавбек «Химок» Зуев может сменить гражданство и стать игроком сборной Казахстана (Metaratings)

Хавбек «Химок» Зуев может сменить гражданство и стать игроком сборной Казахстана (Metaratings)

Александр Зуев ведет переговоры с федерацией футбола Казахстана. Если 26-летний хавбек «Химок» сменит гражданство, то в 2023 году он сможет выступать за сборную Казахстана, сообщает Metaratings.

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