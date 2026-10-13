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Хэйс про «Ак Барс»: «Тренер ходил с флаконом с желтой штукой, которую просто закидываешь в рот. Я отказался. И у них один ингалятор, который просто передавали между людьми, это безумие»

Экс-форвард «Ак Барса» Кевин Хэйс вспомнил необычные ситуации в клубе. – Ты пробовал русский газ? – Нет, он сейчас дорогой.

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