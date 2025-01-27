Станислав Черчесов уходит: Казахстан без голов и побед в шести матчах

Станислав Черчесов, возглавивший сборную Казахстана летом 2024 года, покинул пост главного тренера после неудачной серии из шести матчей, в которых команда набрала лишь одно очко и не забила ни одного гола.
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