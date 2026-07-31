В Перми после ремонта открывается ледовая арена спорткомплекса Сухарева

В пермском спортивном комплексе имени Сухарева завершены ремонтные работы на ледовой арене. Впервые с момента ввода объекта в эксплуатацию было проведено комплексное обследование систем охлаждения, намораживания льда и состояния основания арены.
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