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Царьград

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В Перми после ремонта открывается ледовая арена спорткомплекса Сухарева

В Перми после ремонта открывается ледовая арена спорткомплекса Сухарева

В пермском спортивном комплексе имени Сухарева завершены ремонтные работы на ледовой арене. Впервые с момента ввода объекта в эксплуатацию было проведено комплексное обследование систем охлаждения, намораживания льда и состояния основания арены.

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