В Северной Осетии врамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, пешеход!» сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Владикавказу и воспитанники оздоровительного лагеря при...

В рамках оперативно-профилактической работы, направленной на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно, детей, в столице Северной Осетии автоинспекторы провели с воспитанниками лагеря дневного пребывания при школе № 26 очередную акцию с водителями и пешеходами.