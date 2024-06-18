В Северной Осетии врамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, пешеход!» сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Владикавказу и воспитанники оздоровительного лагеря при...

В рамках оперативно-профилактической работы, направленной на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно, детей, в столице Северной Осетии автоинспекторы провели с воспитанниками лагеря дневного пребывания при школе № 26 очередную акцию с водителями и пешеходами.
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