🎖 Власти Крыма поздравили военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск «Десантники вписали немало славных страниц в историю побед наших Вооружённых Сил.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🎖 Власти Крыма поздравили военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск «Десантники вписали немало славных страниц в историю побед наших Вооружённых Сил.