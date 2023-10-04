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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Синоптик рассказала, когда волна холода накроет Алтай после довольно теплой погоды

Синоптик рассказала, когда волна холода накроет Алтай после довольно теплой погоды

Скоро столбики термометров будут колебаться от плюсовых к минусовым значениям Спокойная без осадков и довольно теплая для второго месяца осени погода, которая установилась в Алтайском крае, сохранится до 10 октября, температура воздуха начнет ежедневно повышаться с 5-го числа, рассказала amic.

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