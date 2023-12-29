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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лонзо Болл перестал испытывать боль в колене. В январе планирует начать беговые упражнения

Разыгрывающий «Чикаго» перестал испытывать болевые ощущения в колене. «Боль, которую Лонзо испытывал и которая была причиной осложнений, больше его не беспокоит», – сказал главный тренер «Буллс» Билли Донован.

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