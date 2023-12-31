Режим работы метро в Новосибирске на Новый год – некоторые входы будут открыты до 03.00

Метро в Новосибирске на Новый год будет работать до трех часов ночи. Режим работы входов станций метрополитена в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года опубликовал телеграм-канал городской администрации.
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