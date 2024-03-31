С волками жить – ружье носить

Как полагают ведущие российские политологи, после Вильнюсского (2023) саммита Организации Североатлантического договора руководством блока было принято окончательное решение о разделении усилий наших «невероятных» партнеров по двум основным направлениям борьбы за доминирование в современном мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)