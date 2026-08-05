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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тобайас Харрис и еще шесть игроков «Сперс» присоединились к тренировкам Вембаньямы во Франции

Семь игроков «Сан-Антонио», включая недавно подписанного форварда Тобайаса Харриса , присоединились к Виктору Вембаньяме на совместных тренировках во Франции.

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