Воронежский губернатор раскрыл, что произошло в Петропавловке. Видео

В Острогожском районе Воронежской области произошел аварийный сход российского боеприпаса. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев, комментируя видео с разрушениями, появившиеся в воронежских пабликах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии