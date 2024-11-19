Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, предложил упразднить пост президента Украины и избавить страну от "внешнего управления", в частности от влияния американского миллиардера Джорджа Сороса, который финансирует антироссийские и прозападные неправительственные организации в стране.