Вдумчивый сибиряк Сын главы диаспоры протащил девушку за волосы, отец извинялся и оправдывался: "Просто взяли верх эмоции" Коллаж ИА "Взляд Инфо" Инцидент в клубе, который устроил выходец из известной в Саратовской области армянской семьи, попал на видео и всколыхнул общественность.
Унизил русскую девушку и скрылся: Сына главы армянской диаспоры объявили в розыск
Комментарии
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Александр Зиборов
"Национально-культурный армянский центр "Урарту"? А в Армении имеются подобные русские центры? Например, "Великоросс"?.. Словно вшами Россия покрыта подобными национальными центрами, этническими диаспорами и тому подобным. Русскому человеку некуда плюнуть!.. Ликвидировать все! Обормота под суд, а потом - вон!!!
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2 час.
Valerij Charlamenkov
Диаспора для Чего ? Приехал в другую страну жить, работать, учиться , живи по законам этой страны!!! Нарушил сел с конфискацией и штрафами и депортацией...
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1 час.
Елена Хараничева
Тоже не понимаю. Если у него российское гражданство, какая диаспора? На него распространяются наши законы, и никакая диаспора не должна нам указывать, отмазывать, прятать -кого? российского гражданина?
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50 мин.
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