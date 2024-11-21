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Любопытно, однако

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Унизил русскую девушку и скрылся: Сына главы армянской диаспоры объявили в розыск

Унизил русскую девушку и скрылся: Сына главы армянской диаспоры объявили в розыск

Вдумчивый сибиряк Сын главы диаспоры протащил девушку за волосы, отец извинялся и оправдывался: "Просто взяли верх эмоции" Коллаж ИА "Взляд Инфо" Инцидент в клубе, который устроил выходец из известной в Саратовской области армянской семьи, попал на видео и всколыхнул общественность.

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Комментарии
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Александр Зиборов
&quot;Национально-культурный армянский центр &quot;Урарту&quot;? А в Армении имеются подобные русские центры? Например, &quot;Великоросс&quot;?.. Словно вшами Россия покрыта подобными национальными центрами, этническими диаспорами и тому подобным. Русскому человеку некуда плюнуть!.. Ликвидировать все! Обормота под суд, а потом - вон!!!
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2 час.
Valerij Charlamenkov
Диаспора для Чего ? Приехал в другую страну жить, работать, учиться , живи по законам этой страны!!! Нарушил сел с конфискацией и штрафами и депортацией...
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1 час.
Елена Хараничева
Тоже не понимаю. Если у него российское гражданство, какая диаспора? На него распространяются наши законы, и никакая диаспора не должна нам указывать, отмазывать, прятать -кого? российского гражданина?
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50 мин.

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