Унизил русскую девушку и скрылся: Сына главы армянской диаспоры объявили в розыск

Александр Зиборов "Национально-культурный армянский центр "Урарту"? А в Армении имеются подобные русские центры? Например, "Великоросс"?.. Словно вшами Россия покрыта подобными национальными центрами, этническими диаспорами и тому подобным. Русскому человеку некуда плюнуть!.. Ликвидировать все! Обормота под суд, а потом - вон!!!

Valerij Charlamenkov Диаспора для Чего ? Приехал в другую страну жить, работать, учиться , живи по законам этой страны!!! Нарушил сел с конфискацией и штрафами и депортацией...