Пострадал 39-летний мужчина, его доставили в 7-ю городскую больницу. На место выехали сотрудники МЧС, задействовав одну единицу техники и четырёх специалистов.
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