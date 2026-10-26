Львовские депутаты объявили 2027-й «годом УПА», но потом решили не обострять Светлана Гомзикова Фото: Neil Milton / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Богдан Безпалько Пока Варшава гордится званием главного адвоката Киева в Европе, Украина тихой сапой продолжает сыпать горсти соли на открытые раны поляков.
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