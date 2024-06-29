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Бастрыкин хочет вернуть палачей и смертную казнь или почему Достоевский не дожил до Крокус Сити Холла

Бастрыкин хочет вернуть палачей и смертную казнь или почему Достоевский не дожил до Крокус Сити Холла

Avia.pro - СМИ И вот опять наша жизнь развернулась на столько градусов, что циркуль бы сломался.

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Комментарии
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Николай Агащас
Безусловно, смертная казнь необходима изменникам, бандитам, серийным убийцам, казнокрадвм и мздоимцам причинившим ущерб стране больее того что они смогут
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3 час.
Николай Агащас
вернуть за 20 лет трудовой деятельности, находясь в исправительном учереждкнии.
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3 час.
Пульхерия Djem
Дочитывать не стала. Автор решил, что мы тупые и начал подменять темы и понятия. При чём тут английская семья с соседом??? В крокусе все  всё видели ,и это преступление доказано, на других не подумают, всё ясно и прозрачно. Речь должна идти о смертной казни, как об исключительной мере наказания-ЗА ТЕРРОРИЗМ!!! Да и деньги НАШИ тратить на этих мигрантов ,да ещё и убивших нас ,это ли ГУМАННО к нашему народу???
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3 час.

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