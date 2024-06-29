Бастрыкин хочет вернуть палачей и смертную казнь или почему Достоевский не дожил до Крокус Сити Холла

Пульхерия Djem

Дочитывать не стала. Автор решил, что мы тупые и начал подменять темы и понятия. При чём тут английская семья с соседом??? В крокусе все всё видели ,и это преступление доказано, на других не подумают, всё ясно и прозрачно. Речь должна идти о смертной казни, как об исключительной мере наказания-ЗА ТЕРРОРИЗМ!!! Да и деньги НАШИ тратить на этих мигрантов ,да ещё и убивших нас ,это ли ГУМАННО к нашему народу???