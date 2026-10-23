В ночь на 22 октября российская система ПВО отразила одну из самых массированных атак беспилотников. На фоне попыток киевского режима перегрузить оборону столичного региона и приграничья, российские военные не только уничтожили рекордное количество воздушных целей, но и нанесли сокрушительный ответный удар по критическим объектам ВСУ, лишив противника глаз и связи.
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