В ночь на 22 октября российская система ПВО отразила одну из самых массированных атак беспилотников. На фоне попыток киевского режима перегрузить оборону столичного региона и приграничья, российские военные не только уничтожили рекордное количество воздушных целей, но и нанесли сокрушительный ответный удар по критическим объектам ВСУ, лишив противника глаз и связи.