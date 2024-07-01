Что ждет россиян с 1 июля: конец льготной ипотеки, отмена комиссии при оплате ЖКУ и поддержка многодетных семей

Daily Storm рассказывает об основных изменениях в жизни россиян в этом месяцеВ России с 1 июля вступили в силу несколько законов и других решений, касающихся в том числе льготной ипотеки, ЖКУ, поддержки многодетных семей.
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