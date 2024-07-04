Мобилизованные украинские мужчины массово гибнут и сдаются в плен на Харьковском направлении: последние фронтовые сводки Юлия СоколоваВ последние недели украинские чаты переполнены «криками» отчаяние и боли.
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