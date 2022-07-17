Вечерняя Москва

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СМИ: Медведи растерзали тела погибших при крушении вертолета Robinson на Камчатке

СМИ: Медведи растерзали тела погибших при крушении вертолета Robinson на Камчатке

Журналистам стали известны подробности гибели биатлониста Игоря Малиновского, бывшего топ-менеджера сети «Эльдорадо» Зои Кайгородовой и директора по развитию цифрового канала Tele2 Сергея Колесняка при крушении вертолета Robinson на Камчатке.

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