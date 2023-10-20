Театральный фестиваль прошел на карельской земле

Впервые в Карелии состоялся межрегиональный фестиваль любительских театров Семнадцать любительских театральных коллективов из Мурманской, Тверской, Ленинградской областей, Республики Карелия и города Санкт-Петербурга представили зрителям семнадцать постановок.
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