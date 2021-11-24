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Оттолкнулись от дна? Российские клубы начали поправлять дела в еврокубках и таблице коэффициентов УЕФА

Оттолкнулись от дна? Российские клубы начали поправлять дела в еврокубках и таблице коэффициентов УЕФА

Еще вчера всё казалось беспросветным. Две команды в Лиге Европы находились на последних местах, сулящих скорый декабрьский вылет из еврокубков.

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