Праздничный концерт для счастливых семей.

В череде мероприятий, посвященных Неделе родительской любви, праздник для работников филиала ´Бобруйский´ ОАО ´Бабушкина крынка´ - счастливых мам и пап - устроили руководство завода и профсоюзный комитет.
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