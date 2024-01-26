Бариатрическая хирургия вызывает «существенную» потерю веса, улучшает функцию легких и является возможным лечением астмы

По словам исследователей из Университета Вермонта (University of Vermont), бариатрическая хирургия, хирургическая процедура по изменению пищеварительной системы или уменьшению размера желудка, вызывает значительную потерю веса и улучшает функцию легких.
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