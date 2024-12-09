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Закон, порядок, государство

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В МВД Татарстана подвели итоги республиканской спартакиады «Лицеист года – 2024»

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан с целью воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта среди молодежи организовали и провели спартакиаду среди учащихся специализированных лицеев и классов Республики Татарстан «Лицеист года - 2024».

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