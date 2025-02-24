Три года войны. Некоторые мысли о победах и поражениях России в СВО Как быстро летит время. Через пару тройку дней мы отметим 3 года с момента начала СВО.
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Три года войны. Некоторые мысли о победах и поражениях России в СВО Как быстро летит время. Через пару тройку дней мы отметим 3 года с момента начала СВО.
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