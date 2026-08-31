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Газета.ру

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Певица Седокова заявила, что ее сын выгонял возлюбленного из квартиры

Певица Седокова заявила, что ее сын выгонял возлюбленного из квартиры

Певица Анна Седокова рассказала, что сын Гектор выгонял ее потенциального возлюбленного из квартиры. Слова знаменитости приводит издание Super.

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