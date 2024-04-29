В соцсетях появились сообщения, что Казахстан якобы продал США 81 боевой самолет советских времен: что известно

Сообщения о том, что Казахстан якобы продал богатому американцу списанные военные самолеты, чтобы передать их на запчасти для ВСУ, начали распространяться с территории Украины, но вскоре взбудоражили российских блогеров и быстро разошлись по соцсетям.
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