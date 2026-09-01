Депутат Чаплин объяснил, когда батарею в квартире заменит управляющая компания

Собственник квартиры может не платить за замену батареи, если ее нельзя отключить от общей системы отопления отдельным краном.
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