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Большинство клиентов PARI поставили на то, что «Динамо» выбьет «Спартак» из Фонбет Кубка России

«Динамо» и «Спартак» сыграют в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. На проход бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.

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