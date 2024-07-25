Петербургская гимнастка Мария Борисова: «Получаю удовольствие от выступлений»

Спортсменка завоевала серебряную и золотую медали на Играх БРИКС Восходящая звезда художественной гимнастики петербурженка Мария Борисова завоевала серебряную и золотую медали на Играх БРИКС, которые состоялись этим летом в Казани.
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